Zweiter Bauabschnitt fertig

Der zweite Bauabschnitt in der Christian-Hammerschmidt-Straße in Kleintettau neigt sich dem Ende entgegen. Ab dem heutigen Freitag, 8. September, ist dieser Bauabschnitt - auf einer Länge von circa 180 Metern - fertiggestellt und kann ab Montag befahren werden.

Gleichzeitig beginnt der dritte Bauabschnitt vom Gasthaus "Söllner" bis zum Einmündungsbereich Friedrichsdamm am Montag, 11. September. Der Markt Tettau bittet dies zu beachten und um das Verständnis der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeister Peter Ebertsch bedankt sich bei der bauausführenden Firma Dohrmann aus Saalfeld für die fristgerechte Fertigstellung. red