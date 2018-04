Zweiradfahrer stoßen zusammen

Beim Abbiegen von der Staatsstraße 2281 nach links in einen Feldweg übersah am Montagnachmittag ein 63-jähriger Zweiradfahrer einen entgegenkommenden 22-jährigen Zweiradfahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Krädern ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Zweiräder mussten abtransportiert werden.