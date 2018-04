Zweirad war nicht versichert

Mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 war am Montag um 17.40 Uhr eine 47-jährige Coburgerin mit ihrem Kleinkraftrad in der Dr.-Walter-Langer-Straße unterwegs. Das abgelaufene Versicherungskennzeichen in grüner Farbe fiel den Coburger Ordnungshütern auf, als diese der 47-Jährigen hinterherfuhren. Die Coburgerin muss sich nun um ein aktuelles Versicherungskennzeichen bemühen. Außerdem erwartet sie eine Anzeige, da sie ohne gültigen Haftpflichtversicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. pol