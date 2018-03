Zweimal ist die DJK der Gastgeber

In der Stegauracher Aurachtalhalle geht es am Wochenende für die U14-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg in der Play-off-Runde Nord um einen der beiden Qualifikationsplätze für das finale Turnier um die bayerische Meisterschaft. Als ungeschlagener Sieger in der Bayernliga Nord hat sich das Team von Trainer Jimmy Hummel das Heimrecht für die Play-off-Runde gesichert. Die Bambergerinnen empfangen mit dem FV Jahn München und der SB DJK Rosenheim den Zweit- und Drittplatzierten der Bayernliga Süd. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den Post-SV Nürnberg, Vierter der Bayernliga Nord.

Spielplan, Samstag, 11 Uhr: DJK Brose Bamberg - SB DJK Rosenheim; 13.15 Uhr: FV Jahn München - Post-SV Nürnberg; 15.45 Uhr: Bamberg - Nürnberg; 18 Uhr: Rosenheim - München; Sonntag, 10 Uhr: Nürnberg - Rosenheim; 12.15 Uhr: Bamberg - München



U16-Teams in der Baskidhall

Die U16-Korbjägerinnen tragen ihre bayerische Play-off-Runde Nord in der Gereuther Baskidhall aus. Gastgeber ist die DJK Don Bosco Bamberg, die die Punkterunde in der Bayernliga Nord auf Platz 1 abschloss. Die Gegner aus dem Süden sind der TSV Nördlingen (2.) und der TSV Wasserburg (3.). Auf ihr Startrecht als Tabellenvierter der Bayernliga Nord muss die U14 von Coach Hummel verzichten, weil sie gleichzeitig in ihrer Altersklasse ums Weiterkommen spielt. Nachrücker ist der Nord-Fünfte Post-SV Nürnberg. red

Spielplan, Samstag, 11 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg - TSV Wasserburg; 13.15 Uhr: TSV Nördlingen - Post-SV Nürnberg; 15.45 Uhr: Bamberg - Nürnberg; 18 Uhr: Wasserburg - Nördlingen; Sonntag, 10 Uhr: Nürnberg - Wasserburg; 12.15 Uhr: Bamberg - Nördlingen