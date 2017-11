Zweimal ausverkauft

Wie die "Berndorfer Kirchenmäuse" mitteilen, sind die beiden Aufführungen des Stücks "Schau nicht unters Rosenbeet" am Samstag, 18., und am Sonntag, 19. November, bereits restlos ausverkauft. Karten gibt es noch für die Vorstellungen am morgigen Freitag sowie am Freitag und Samstag kommender Woche.

Reservierungen sind telefonisch unter der Nummer 09228/1184 oder per E-Mail an familie@hofmann-thurnau.de möglich. Karten gibt es ferner in der Sparkasse Thurnau, in der Raiffeisenbank Thurnauer Land und an der Abendkassse im Schützenhaus. red