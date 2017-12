Zweikampf geht weiter

Mehrere Mannschaften haben im Tischtenniskreis Kronach die Vorrunde bereits abgeschlossen. Dabei gehen bei den Herren die TS Kronach II (1. Kreisliga), der TSV Windheim III (3. Kreisliga West), der FC Wacker Haig (3. Kreisliga Ost) und der SV Langenau II (4. Kreisliga) als "Herbstmeister" in die Rückrunde. Bei den Jungen der 1. Kreisliga ist dies die TS Kronach, bei den Mädchen der TTC Au.



Herren

1. Kreisliga: Mit einem 9:2-Kantersieg beim bis dahin erst mit vier Minuszählern belasteten TSV Teuschnitz II schloss die TS Kronach II die Vorrunde ohne Punktverlust ab ab. Allerdings musste der Spitzenreiter in Teuschnitz nach dem 2:2-Gleichstand in den folgenden sieben Einzeln gleich viermal in den Entscheidungssatz. Zwei Kellerduelle standen für den nicht auf Rosen gebetteten TTC Au II auf dem Programm. Nachdem man bei der 4:9-Niederlage in Fischbach schnell mit 0:8 auf die Verliererstraße geraten war, feierte man drei Tage später beim 9:4-Erfolg gegen die SG Neuses den zweiten Saisonsieg.

2. Kreisliga: Es hat den Anschein, als gibt es im Kampf um die Meisterschaft neben dem ATSV Reichenbach und dem TSV Steinberg mit dem TTC Alexanderhütte II noch einen dritten Bewerber. Dieser hielt nämlich zunächst den TSV Ebersdorf mit 9:4 in Schach und trumpfte vier Tage später beim TV Marienroth mit 9:0 auf. Einen wichtigen 9:6-Erfolg verbuchte der SV Nurn beim FC Pressig. Die Nurner zogen nach dem 4:4-Zwischenstand entscheidend davon.

3. Kreisliga West: Im Spitzenspiel zwischen dem TSV Windheim III und dem SV Rothenkirchen sah es aus, als müsste Windheim seine führende Position an die Gäste abtreten. Rothenkirchen lag nämlich mit 5:2 und dann mit 8:5 in Front. Doch in der Schlussphase rette der TSV noch das Unentschieden und geht mit einem Punkt Vorsprung in die Rückrunde. Einfach nicht in Fahrt kommt der ASV Kleintettau (3:9 bei Windheim IV). Nach der 5:0-Führung ließ sich der ATSV Reichenbach II gegen Stockheim lI nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, so dass die "Bergleute" mit einer nicht unbedingt einkalkulierten 4:9-Niederlage die Heimfahrt antreten mussten.

3. Kreisliga Ost: Einmal mehr gab es nichts zu erben für das Schlusslicht TVE Gehülz (5:9 beim TSV Steinberg II) und den SV Hummendorf III (0:9 gegen TS Kronach III). Seinen Platz im Mittelfeld hat die SG Neuses II gefestigt (9:3 gegen Au III).

4. Kreisliga: Während Spitzenreiter SV Langenau II beim TSV Windheim V keine Probleme hatte (9:2), kam Verfolger FC Pressig II beim ASV Kleintettau II trotz einer 4:1- und 7:5-Führung über ein 8:8 nicht hinaus. Damit hat sich der Abstand der Langenauer auf zwei Zähler vergrößert. Als der TTC Wallenfels II gegen den ASV Kleintettau II mit 4:2 vorne lag, lag erstmals etwas Zählbares in der Luft. Doch daraus wurde nichts (6:9).

4. Kreisliga (4er): Der SV Fischbach tat sich beim TSV Stockheim III zwar schwer, behielt aber mit 8:6 die Oberhand und bleibt somit dem Tabellenführer Alexanderhütte III auf den Fersen.



Damen

1. Kreisliga: Zu groß war der Unterschied zwischen Schlusslicht TV Marienroth IV und Spitzenreiter TSV Windheim II (0:8). Einen Kantersieg landete auch der Tabellenzweite SC Haßlach II beim DJK-SV Neufang (8:1).



Mädchen

1. Kreisliga: Mit einem 6:1-Erfolg beim TSV Windheim III schloss der TTC Au als Tabellenführer vor dem TSV Steinberg die Vorrunde ab. hf