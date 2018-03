Zwei Zeuginnen werden gesucht

Bereits am 16. März, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr, ereignete sich in der Friedrichstraße eine Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt war ein weißer Sportwagen mit Teilkennzeichen "HBN-" im Begegnungsverkehr mit dem linken Außenspiegel gegen den eines blauen Ford Fiesta mit Bamberger Kennzeichen gestoßen. Der Fahrer des Sportwagen fuhr einfach weiter. Am linken Außenspiegel des Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.