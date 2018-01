In Regensburg fand die bayerische Meisterschaft der U18-Jugendkegler für Bezirksauswahlmannschaften statt. Für die Aufstellung des unterfränkischen Teams, bestehend aus jeweils fünf Mädchen und Jungen, war Bezirksjugendwart Günther Österling verantwortlich. In die Mannschaft berufen wurden Pascal Österling und Antonia Biener vom SKK Gut Holz Zeil.

Julian Klein von Bavaria Karlstadt auf Position 1 spielte großartig auf, holte in den vier Durchgängen 28 von 32 möglichen Punkte mit 551 Holz. Im Einzel weiblich wurde Chrysavgi Gousi gegen Leonie Wohlfahrt ausgewechselt. Nach 428 Kegeln und 17 Punkten stand die Mannschaft nun auf Rang 2 hinter Schwaben. Im Tandem männlich erzielten Moritz Mützel (TSV Oerlenbach) und Simon Schmitt (Spfr. Althausen) starke 531 Holz und holten 28 Punkte. Antonia Biener (Gut Holz Zeil) und Lisa Reß (TSV Großbardorf) beherrschten lange ihre Gegnerinnen, doch dann verbuchten sie zehn Fehlwürfe hintereinander. Trotzdem waren 23 Zähler die zweitbeste Ausbeute aller Teams. Im Tandem-Mixed überzeugten Justin Biermann (Alle Neun Partenstein) und Leonie Wohlfart mit 517 Holz und schraubten den Vorsprung vor Schwaben auf fünf Punkte. Lina Schraut (SG Dittelbrunn) spielte bei ihrer Auswahl-Premiere im Einzel unglücklich, so dass Trainer Österling Antonia Biener einwechselte, die besser zurecht kam. Am Ende wurden Unterfranken 21 Punkte gutgeschrieben, Konkurrent Schwaben erzielte mit 18 Zählern das schwächste Ergebnis, doch Mittelfranken trumpfte auf und übernahm Platz 2. An Mannschaftsführer Pascal Österling (Gut Holz Zeil) lag es nun, den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Voll konzentriert machte er mit 548 Kegeln und 27 Zähler den Gesamtsieg klar und sicherte seinem Team auch das beste Gesamtholzergebnis.

Teamchef Günther Österling, Stellvertreter Sven Breunig (Scharfes Eck Röthlein) sowie die Clubbetreuer Heiko Klein (Karlstadt), Frank Mützel (Oerlenbach), Christoph Schraut (Dittelbrunn) und Bezirkslehrwart Willi Rennert (ESV Schweinfurt) freuten sich riesig über diesen Triumph.

Endstand: 1. Unterfranken 173 Punkte/3519 Holz, 2. Schwaben 163/3501, 3. Mittelfranken 160/ 3508, 4. Oberfranken 152/3423, 5. Oberpfalz 150/ 3374, 6. Niederbayern 136/3288 gö