Zwei Wildunfälle auf den Straßen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Wildschwein ist es am Mittwoch gegen 6.20 Uhr auf der Staatsstraße 2790 zwischen Neuwirtshaus und Untererthal gekommen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Ein weiterer Wildunfall ist gegen 22 Uhr auf der Staatsstraße 2290 zwischen Oberthulba und Hassenbach passiert. Dort erfasste ein Pkw eine Hirschkuh. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol