Zwei Wildschweine

Auf der Staatsstraße 2293 von Wasserlosen in Richtung Fuchsstadt überquerte am Mittwochmorgen plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Ein Opel-Fahrer erfasste mit seinem Fahrzeug zwei der Tiere frontal. Die Wildschweine starben. Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 1500 Euro. pol