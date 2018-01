Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr mussten nach einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring zwei Unfallbeteiligte verletzt ins Klinikum gebracht werden. Eine 58-jährige Frau wollte mit ihrem VW Tiguan vom Berliner Ring nach links in die Moosstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Honda Jazz einer 35-Jährigen. Bei der Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 21 000 Euro.