Zwei Verletzte bei Unfall - Zeugen gesucht

Montagmittag, etwa gegen 12.20 Uhr, kam es an der Kreuzung Stöhrstraße/ Kreuzbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und rund 5000 Euro Gesamtschaden. Die Fahrerin eines VW Touran befuhr die Kreuzbergstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Stöhrstraße wollte sie diese in gerade Richtung überqueren. Die VW-Fahrerin fuhr ihren Angaben nach bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem von rechts kommenden, die Stöhrstraße stadtauswärts fahrenden Kia, dessen Fahrerin ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein will. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in die Frankenwaldklinik gebracht. Die Polizei Kronach bittet eventuell vorhandene Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden.