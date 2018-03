Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Im Rückstau vor einer Tagesbaustelle auf der A 73 in Höhe Buttenheim übersah am Mittwochmorgen ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer das Stauende und fuhr in das Heck des vor ihm abbremsenden BMW eines 57-Jährigen. Dabei wurde der BMW zusätzlich in die Mittelschutzplanke geschoben. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.