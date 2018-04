Nachdem sich CSU-Fraktion und -Vorstand des Ortsverbandes Kirchehrenbach bereits bei einer Klausur mit dem Thema Schule befasst hatten, wurde auf der Jahreshauptversammlung intensiv über die Zukunft der Turnhallen an der Schule diskutiert.

Dabei kristallisierten sich zwei Varianten heraus: zum einen die Sanierung der bestehenden Eineinhalbfach-Turnhalle mit einem eventuellen Umbau des darunterliegenden Hallenbades zu einer weiteren Sportstätte oder zu Kursräumen, zum anderen der Abriss beider Turnhallen mit ehemaligem Hallenbad und Neubau einer Doppelturnhalle. Dabei müsste auch die alte Grundschule abgerissen werden.

Der Parkplatz vor dem alten Hallenbad stünde in beiden Fällen für Freiluftsport zur Verfügung. Während die Neubau-Variante nach groben Schätzungen etwa sechs Millionen Euro kosten dürfte, könnte man bei einer Sanierung mit der Hälfte auskommen. Die CSU begrüßt es laut Pressemitteilung, dass auf ihre Anregung hin nun doch eine Bürgerversammlung zu diesem Thema stattfinden soll. Im Hinblick auf die Größenordnung solle kein übereilter Beschluss herbeigeführt werden. Die CSU wolle an einer Lösung mitar-beiten, die zum Erhalt des Schulstandortes beitrage. red