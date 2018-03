Zwei Spenden übergeben

Die Kolpingsfamilie übergab bei ihrem Fastenessen zwei Spenden an soziale Einrichtungen in Ebern und Umgebung. Das Geld stammt laut der Hauptverantwortlichen Martina Schwengler aus den Erlösen des Fastenessens und der Altkleidersammlung per Containern in Unterpreppach und Jesserndorf. So nahm Claudia Hempfling als Vertreterin der "Tafel" in Ebern 350 Euro in Empfang. Es ist nach ihren Worten eine willkommene Unterstützung für Sachaufwendungen der sozialen Einrichtung und für die derzeit etwa 22 zu bedienenden Bedarfsgemeinschaften. Sie leben laut Hempfling zurzeit am Existenzminimum im Stadtgebiet Ebern. 150 Euro übergab die Kolpingsfamilie an den auch von hiesigen Kindern besuchten Kindergarten in Jesserndorf zur Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten und Lernmaterialien, wofür sich die Leiterin Andrea Schuhmann dankbar zeigte. on