Zwei sind 50 Jahre treu

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahresabschlussfeier des 1. Automobilclubs Herzogenaurach in Buch.

Vorsitzender Holger Auernheimer bedauerte, dass die Bereitschaft, in einem Verein ein Ehrenamt zu übernehmen, immer geringer werde. Umso mehr freue er sich, dass er sich bei Renate Schütze, Wolfgang Seeliger und Lorenz Zürl mit der ADAC- Clubnadel mit Silberkranz für fünf Jahre im Ehrenamt bedanken konnte.

Ebenso wichtig wie die ehrenamtliche Vorstandstätigkeit seien aber auch die aktiven Mitglieder, ohne die es kein Vereinsleben gäbe, so der Vorsitzende. Die AC-Nadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft überreichte er Renate Schütze und Andrea Rudolf. Walter Neubauer und Monika Mennig bekamen die AC-Nadel in Silber für 20 Jahre Treue.

Besonders erwähnte Holger Auernheimer die Treue von Michael Hagen. Er bekam für 40 Jahre im Ortsclub eine Glastrophäe mit persönlicher Widmung.

Getoppt wurde das Ganze durch Erwin Todt und Elmar Ellwanger. Sie bekamen eine Trophäe mit persönlicher Widmung für 50 Jahre Treue.

Nachdem der 1. AC Herzogenaurach ein Ortsverein des ADAC-Regionalclubs Nordbayern ist, konnte Holger Auernheimer den verdienten Mitgliedern auch den Dank des ADAC- Präsidenten August Markl überbringen.

Ehrennadeln und Urkunden gab es für 25-jährige Mitgliedschaft für Hans Bauer und Monika Mennig. Die ADAC-Nadel mit Goldkranz und Urkunde für 40 Jahre erhielten Axel Mennig und Armin Schlagenhaft. red