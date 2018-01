Zwei Siege für Mönchrödener Nachwuchs

Der Wettergott meinte es gut mit den 500 Läufern beim 33. Memmelsdorfer Schlosslauf. Waren tags zuvor noch schwierige Witterungsbedingungen, so herrschten am Wettkampftag sehr gute Bedingungen, auch wenn es recht kühl war. Aus dem heimischen Leichtathletikkreis Oberfranken West setzten sich besonders der Läufernachwuchs des TSV Mönchröden und des TSV Staffelstein gut in Szene.

Beim Rennen über 1910 Meter holten sich die Mönchrödener Talente zwei Siege und drei weitere Podestplätze. Cecil Kümpel, die im hiesigen LA-Kreis als unschlagbar gilt, gewann die Altersklasse W12 sicher in feinen 7:12 Minuten und war damit schneller als die W15-Läuferinnen. Auch Angelia Steblau ließ sich in der W10 nicht vormachen und erreichte nach 8:04 Minuten das Ziel als Siegerin. Hendrik Herrmann wurde in 6:42 Minuten Zweiter der M13 vor Robert Schäfer. Dazu kommt noch ein dritter Platz von Mareike Schäfer (W15). Benedikt Süppel (TSV Staffelstein) wurde in der M13 Vierter.

Den Lauf über 1520 Meter der U10 beherrschte das Staffelsteiner Duo Noah Möller und Luca Rose. Möller gewann klar in 5:16,8 Minuten vor Luca Rose. Leni Rose war auf dieser Strecke das schnellste Mädchen in 6:35,8 Minuten. Sie attackierte im entscheidenden Moment ihre Gegnerinnen erfolgreich.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer gewann Jürgen Wittmann (Quelle Fürth) in 34:57 Minuten zwei Sekunden vor dem bereits der M45 angehörenden Bamberger Roland Wild. Bei den Frauen hieß die Gesamtsiegerin Elvira Flurschütz vom SC Kemmern. Schülertrainerin Sandra Nossek vom TSV Staffelstein überzeugte mit einer starken Leistung. Sie hatte als W45-Siegerin 1:45 Minuten Vorsprung zur Zweiten ihrer Klasse. Weitere Klassensiege errangen Christa Stöcker (W60, TSV Staffelstein) und Dauerbrenner Berthold Wolf (M75, TS Lichtenfels). Alexander Bauer vom TV 48 Coburg errang in der M 40 Platz 3 in 38:40 Minuten und war damit immerhin 19. im 291 Teilnehmer starken Läuferfeld.

Alfons Meixner vom TSV Staffelstein holte sich in 43:06 Minuten Platz 2 in der M60 ebenso wie der Schwürbitzer Reinhard Zimmermann (TSV Sonnefeld) in der M70. Petra Kurpanik (TSV Staffelstein) freute sich über Platz 3 in der stark besetzten W40. Weitere Ergebnisse: Klaus Scholz (6. Platz M40), René Förtsch (8. Platz M35, beide TSV Sonnefeld) und Paul Schmidtfall (9. Platz M30, Run-and-Bike-Team Coburg). uz