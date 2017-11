Zwei Sander Fehler werden in Hof bestraft

Am vorletzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Bayernliga Nord hat der FC Sand erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Die "Korbmacher" unterlagen vor 310 Zuschauern im Stadion Grüne Au dem Regionalliga-Absteiger SpVgg Hof mit 0:2 (0:2). Beide Tore für die Oberfranken erzielte der tschechische Torjäger Tomas Petracek (29. und 43.) als Resultat von Unzulänglichkeiten der Gäste. Damit ist die Lage für die Sander weiter prekär, denen nun das Überwintern auf einem Relegationsplatz droht.

Die Zahl sechs hatte nach dieser Partie für beide Klubs eine Bedeutung. Denn die Gastgeber fuhren zum sechsten Mal in Folge drei Punkte ein und haben sich damit nach einem "goldenen Oktober" und einem bisher sehr erfolgreichen November vom Tabellenende bis ins Mittelfeld vorgearbeitet. Der FC Sand hingegen verlor zum sechsten Mal in Folge und steht damit weiter bedrohlich auf einem Relegationsplatz. Da auch die beiden Klubs am Tabellenende, der FC Amberg und der SV Erlenbach, gewannen, ist nun auch der Abstiegsplatz nur noch acht Punkte entfernt.

Vom zwölften bis zum 15. Spieltag stand die SpVgg Bayern Hof auf dem letzten Platz. Es gab schon früh einen Trainerwechsel bei den Oberfranken von Miloslav Janovsky zu Alexander Spindler, der auch am Hofer Nachwuchsleistungszentrum als Trainer arbeitet. Inzwischen scheint seine Truppe kapiert zu haben, wie es geht. Allerdings war Sand von Beginn an sehr engagiert, wollte Akzente nach vorne setzen.

Doch wie in den letzten Wochen so oft, brachten sich die "Schwarz-Weißen" selbst in Schwierigkeiten. Im Spielaufbau wurde zentral der Ball verloren, und das nutzte Hof für ein schnelles Umschaltspiel. Der Ball wurde direkt zu Tomas Petracek gespielt, und der Tscheche schoss zum 1:0 für die Gastgeber ein (29.).

Doch die Gäste aus Sand steckten den Rückstand weg, besannen sich auf ihre kämpferischen Tugenden. Sebastian Wagner kam aussichtsreich zum Schuss. Doch der Ball landete am Innenpfosten. Von dort kam die Kugel wie auf einem Billardtisch direkt zurück, anstatt vom Pfosten ins Tor zu springen. Eine unmögliche Bahn, die der Ball da nahm. Wäre hier der Ausgleich gefallen, es wäre sicher einiges für die Gäste drin gewesen.



Petracek macht den Unterschied

Doch fast wie beim ersten Tor war erneut ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung Ausgangspunkt für das Hofer 2:0. Wieder wurde Petracek bedient, und wieder zeigte der Tscheche seinen Torriecher und stellte mit seinem bereits 14. Saisontor auf 2:0 (43.). Eines wurde in diesen beiden Situationen sehr deutlich: Einen Knipser vom Format des Tschechen Petracek (24), der beidfüßig schießen kann und der seine Ausbildung im Zentrum von Viktoria Pilsen genossen hat, sucht man im Kader des FC Sand vergeblich.

Auch nach dem Wechsel steckten die Unterfranken aber nicht auf. Hof ließ es gemächlich angehen, stand in der Deckung recht sicher und lauerte wieder auf Fehler des Gastes. Sand versuchte, auf Angriff zu spielen, aber auf dem unebenen Boden, der von Minute zu Minute schlechter wurde, schlichen sich immer wieder Fehler ein. André Karmann hatte Pech mit einem Solo, denn der Ball landete wieder nicht im Tor. Die Heimelf hätte bei der einen oder anderen Kontersituation den Vorsprung noch ausbauen können, beließ es aber letztlich beim 2:0.

Der FC Sand muss mit weiterhin 20 Zählern am kommenden Samstag in das finale Spiel des Jahres gehen. Dann kreuzt im Seestadion zum Derby der TSV Großbardorf auf. Trainer Uwe Ernst sagte: "Die Mannschaft hat auf einem sehr tiefen Platz sehr gut gekämpft. Wir waren gut im Spiel drin. Leider hatten wir wieder unsere Abschlussschwäche, die sich wie ein roter Faden seit Wochen durch unsere Spiele zieht. Und leider haben wir zwei kleine Fehler gemacht, die in dieser Liga wieder mit zwei Gegentoren bestraft worden sind. Aber wir geben nicht auf und machen weiter."

SpVgg Bayern Hof: Schulz - Miranda, Dartsch (74. Fleischer), Seiter, Schraps, Knoll (87. Oxenfart), Winter (65. Müller), Feulner, McLemore, Petracek, Strößner / FC Sand: Schneider - Müller, Gundelsheimer, Leim, A. Schmitt (69. Röder), Krüger (46. D. Schmitt), Nöthling, Karmann, Rippstein (71. T. Schlereth), Reith, Wagner / SR: Fleischmann (Kreith/Pittersberg) / Zuschauer: 310 / Tore: 1:0 Petracek (29.), 2:0 Petracek (43.) / Gelb-Rote Karte: Müller (87.) / -