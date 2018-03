Zwei Reifen zerstochen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einem Vorfall, der sich in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag zutrug. In Mistendorf war an einem im Geisbergblick geparkten VW Touran der rechte Vorder- und rechte Hinterreifen zerstochen worden. Dem Halter entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/ 9129-310 entgegen. pol