Zwei Rehe mit Pkw kollidiert

Am Mittwochabend befuhr ein 43-jähriger Seat-Fahrer die Staatsstraße St 2290 von Lauter in Richtung Lauterer Kreuzung. Wenige Meter vor der Einfahrt zum Sportheim erfasste er ein Reh, das von rechts die Straße querte. Nach der Kollision verschwand das Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert und übernahm die Suche nach dem Tier. Auf der Straße von Stangenroth in Richtung Langenleiten erfasste am Mittwochabend ein 61-jähriger Opel-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier wurde durch die Kollision getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pol