Zwei Rehe erfasst

Zwischen Waizenbach und Hammelburg stieß am Dienstagfrüh ein VW-Fahrer mit einem Reh zusammen. Das Tier wurde getötet. Am Dienstagabend erfasste ein VW-Fahrer zwischen Westheim und Hammelburg ein Reh. Das Reh flüchtete in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt. pol