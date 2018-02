Manchmal gibt es so Tage, an denen uns der Ehrgeiz packt und wir uns unbedingt sportlich betätigen wollen. Also rein in die Sportklamotten und in die Laufschuhe und nichts wie los. Natürlich in einem stattlichen Tempo. Doch schon nach nicht einmal zwei Kilometern sind wir fix und fertig. Kein Wunder, wenn man das letzte halbe Jahr kaum Sport gemacht hat.

Manchmal will man einfach zu viel - doch das geht nicht. Besonders nicht im Hinblick auf einen Halbmarathon. Das will trainiert werden. Und zwar in kleinen Schritten. Schließlich kann man nicht direkt von null auf 21,1 Kilometer laufen. Erst einmal müssen Grundlagen geschaffen werden - besonders für Ausdauer und Kondition. Das Lauf-geht's-Programm setzt auf langsame und lange Läufe als perfekte Vorbereitung, um in sechs Monaten erfolgreich auf einen Halbmarathon hinzutrainieren.

Ob das klappt? Zwar sind unsere beiden Redakteurinnen Lisa Kieslinger und Corinna Igler derzeit noch skeptisch, ob sie es im September auch wirklich schaffen, den Halbmarathon in der Fränkischen Schweiz durchzustehen, aber sie wollen es zumindest versuchen.

In den nächsten Wochen werden sie an dieser Stelle über ihre Schritte auf dem Weg zum großen Ziel berichten. Bevor es los geht, verraten sie ihre Motivation, überhaupt an dem Programm teilzunehmen:

Lisa Kieslinger: "Ich habe über zehn Jahre Leichtathletik gemacht. Drei Mal die Woche Training und meist jedes Wochenende mindestens ein Wettkampf. Sport gehörte fest zu meinem Leben. Dann kam in der Schule immer mehr Nachmittagsunterricht dazu und ich musste mich entscheiden: Abi oder Leistungssport. Natürlich habe ich mich fürs Abi entschieden und den Sport immer weiter schleifen lassen. Wenn ich jetzt zurückschaue, bereue ich das sehr. Denn mittlerweile spielt Sport - außer einmal in der Woche Yoga - kaum mehr eine Rolle für mich. Nun hoffe ich, mit dem Lauf-geht's-Programm wieder eine sportliche Regelmäßigkeit in mein Leben zu bekommen, die ich auch nach den sechs Monaten und nach dem gefürchteten Halbmarathon beibehalten kann."

Corinna Igler: "Ich probiere sämtliche Sportarten gerne aus. Und bei jeder neuen Sportart, die ich teste, erzählt mir mein Umfeld - ob Familie oder Arbeitskollegen -, dass Joggen doch die zeitlich flexibelste und noch dazu eine der kostengünstigsten Sportmöglichkeiten sei. Das Problem dabei ist, dass ich mich schlecht selbst zum Durchhalten motivieren kann. Kaum bin ich etwas außer Puste, höre ich einfach auf mit Joggen. Sieht ja keiner. Ist ja keiner dabei, der mich antreibt oder vor dem ich mich blamiere. Beim Lauf-geht's-Programm ist das anders. Da ist ein Trainer, der mich anspornt, und Mitläufer, die hoffentlich auf einem ähnlichen Anfänger-Niveau sind wie ich. Gemeinsam schaffen wir das hoffentlich."

Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden in jedem Fall erfahren, wie wir uns plagen und letztlich auch, ob unser Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht - in den nächsten Monaten in Ihrer Tageszeitung. lk/ci