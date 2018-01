Zwei problemlose Partnerwechsel

Die Geschwister Christoph und Julia Staub aus Weidach, die in der Jugend sehr erfolgreich zusammen tanzten, haben sich mit neuen Tanzpartnern auf dem Parkett eindrucksvoll zurück gemeldet.

Den Anfang machte Christoph Staub, der mittlerweile in Nürnberg studiert, mit seiner Partnerin Melanie Rosa. In Aachen wurde der Deutschland-Cup der Hauptgruppe A Standard ausgetragen. 30 Paare starteten in diesem nationalen Vergleich in der zweithöchsten deutschen Tanzsportklasse.

Staub und Rosa steigerten sich von Runde zu Runde und erreichten zu ihrer großen Überraschung das Finale. Dort wurden sie am Ende Fünfte mit zum Teil sogar deutlich besseren Wertungen.

Julia Staub hat mit Nicolas Uciteli einen Tanzpartner in Leipzig in ihrer Altersklasse Jugend (16 bis 18 Jahre) gefunden. Trotz schwieriger Trainingsbedingungen durch die große Entfernung stiegen die beiden mittlerweile in beiden Disziplinen Standard und Latein in die höchste deutsche Jugendklasse A auf.



Bei Baltic Youth Open am Start

In Rendsburg fanden die traditionellen Baltic Youth Open statt. Im Programm standen nationale Turniere, in denen Nicolas Uciteli und Julia Staub bereits einen hervorragenden 3. Platz in Standard und in Latein sogar einen Sieg errangen.

Noch wichtiger waren aber die deutschen Ranglistenturniere, die als Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zählen. Dort steigerten sich die beiden noch einmal deutlich und kamen in Latein ins Semifinale (Endergebnis 8. Platz). Als sie dann in Standard sogar überraschend das Finale erreichten, war die Freude riesengroß. Mit dem 6. Platz machten sie auf der deutschen Rangliste einen großen Sprung nach vorne.



Auch Birgit und Holger erfolgreich

Unterstützt werden die Nachwuchstänzer von den Eltern Holger und Birgit Staub, die selbst an nationalen und internationalen Wettkämpfen der Senioren II S teilnehmen und den Familienerfolg komplettieren. hs