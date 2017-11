Zwei neue Schulräte treten ihre Ämter an

Coburg — Der scheidende Schulamtsdirektor Werner Löffler stellte im Landratsamt nicht nur seine Nachfolge vor, sondern auch eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter in den Schulleitungen. Als neue Schulrätin fungiert ab dem neuen Schuljahr 2017/2018 Stefanie Mayr-Leidnecker. Sie ist verheiratet und war Schulrätin in Forchheim. Auch aus Forchheim kommt Dr. Ulrich Barth als Schulrat, der bisher Schulleiter war, verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Werner Löffler betonte, dass ein Schulleiter pädagogische, organisatorische und eine rechtliche Gesamtverantwortung habe, wobei Bildung und Erziehung von Schülern im Mittelpunkt steht. Es dürfe die Einstellung und die Mitarbeit des Lehrerkollegiums dabei nicht vergessen werden. Jedoch könne und müsse der Schulleiter als Führungskraft nicht alles können. Im Grunde sind gesunder Menschenverstand, Optimismus, Zukunftsvertrauen, Professionalität und vor allem liebevolle Anerkennung von Kindern Führungskriterien, so Löffler.

Für die neue Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker erwartet die neuen Rektoren und Konrektoren nicht nur das Erstellen ausgefeilter Stundenpläne, die Repräsentation der Schule nach außen, das Ernstnehmen der Nöte, sondern auch das Führen eines Lehrerkollegiums und der Unterricht. "Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach einem langen und anstrengenden Schulleitertag das nicht aus den Augen verlieren", konstatierte sie. Für Ulrike Stadtler vom Landratsamt ist Digitalisierung an Schulen ein künftiger Schwerpunkt. Sie wünschte den Neuen eine glückliche Hand. Tina Lehmann vom Amt der Stadt Coburg für Schulen, Kultur und Bildung meinte, dass Bildung der Rohstoff Nummer eins sei und Schulen die Werkstätten der Zukunft seien. Für den Personalrat hielt Susanne Gerhardt Visionen und Träume für erforderlich und Max Lachner führte ins Feld, dass Arbeit an Kindern die Motivation sein soll.

Neue Mitarbeiter in den Schulleitungen sind: Martina Benzel-Weyh (Heiligkreuz-Mittelschule), Harald Tkaczuk (Jean-Paul-Grundschule), Norbert Trütschel (Rückert-Mittelschule), Dirk Pfeufer (Grundschule Rödental-Mitte), Bernd Schick, Jochen Langbein (beide Mittelschule Rödental-Oeslau), Kerstin Meyer (Grund- und Mittelschule Untersiemau), Ulrike Zettelmeier (Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach), Thomas Fehn (Grund- und Mittelschule Ebersdorf), Jochen Großmann (Mittelschule Am Lauterberg). Neue Seminarleiterin ist Sabine von Wülfingen-Sorgatz (Grundschule Weidhausen).