Zwei Neue in der FWG-Spitze

In der Gastwirtschaft Schwämmlein in Leutendorf fand die Jahreshauptversammlung der Freien Wählergemeinschaft Mitwitz statt. Turnusgemäß standen dabei wieder Neuwahlen an, bei denen zwei Posten neu besetzt werden konnten.

Als Erster Vorsitzender wurde Sigi Katholing in seinem Amt bestätigt. Als sein Stellvertreter wurde Wolfgang Götz in die Vorstandschaft gewählt. Als neuer Schriftführer erhielt Winfried Bayer das eindeutige Votum der Mitgliederversammlung. Wiedergewählt als Kassierer wurde Martin Heidenbluth.

Das Beisitzer-Gremium setzt sich wie bisher aus Uwe Köhn, dem Gemeinderatsmitglied Harald Bauersachs und dem Leutendorfer Ortssprecher Martin Schwämmlein zusammen.

Sigi Katholing gab bekannt, dass die Mitgliederzahl in den letzten Monaten mit vielen Beitritten gesteigert werden konnte. Der Wasserschloss Mitwitz-Lauf wurde im April des letzten Jahres zum fünften Mal erfolgreich durchgeführt. Trotz vieler Terminüberschneidungen an diesem Tag gingen wieder viele Läufer an den Start.

Katholing blickte auf viele Veranstaltungen zurück wie den Besuch bei der Firma Habelitz (Sägewerk und Holzmarkt), den FWG-Familienausflug zur Teichmühle nach Steinwiesen und das traditionelle Sommerfest im August bei der Familie Schwämmlein in Leutendorf.

Im Sommer vergangenen Jahres gerieten der Landkreis Kronach und auch das Gemeindegebiet von Mitwitz in den Fokus der Planungen der Bundesnetzagentur hinsichtlich einer neuen Stromtrasse, da nach den vehementen Protesten im Coburger Land eine Alternative gesucht wurde.

Die Freie Wählergemeinschaft Mitwitz aktivierte nicht nur Mitglieder, sondern auch weitere Mitbürger und den Gemeinderat, um sich mit einer Resolution dagegen zu positionieren.

Auf Initiative der Freien Wähler wurde die Unterschriftenaktion zum Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gestartet. Die Aktion verlief sehr erfolgreich, denn es haben sich über 350 Mitwitzer eingetragen. Die Listen werden nun zur FW-Landesgeschäftsstelle nach München gesendet.

Im Rahmen seines Ausblickes ging der Vorsitzende kurz auf die geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2018 ein. Aktuell wird am morgigen Donnerstag, 22. März, die Krimi-Lesung mit Helmut Vorndran im Wasserschloss angeboten.

Einen Monat später steht der 6. Wasserschloss-Mitwitz-Lauf, nämlich am Sonntag, 22. April, auf dem Programm. Geplant ist des Weiteren der Familien-Ausflug zum Arnikafest nach Teuschnitz.

Weitere Veranstaltungen werden in der örtlichen Presse und auch auf der Internetseite www.fwg-mitwitz.de angekündigt. red