Zwei neue "Glücksbringer"

Tobias Hawly und Stephan Heinrich wurden zu neuen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern bestellt. Am "Josefstag" stellten sich die zwei "Glücksbringer" im Landratsamt in Haßfurt vor, wie die Kreisbehörde mitteilte. Regierungsrätin Kristina Wolff verpflichtete die Bezirksschornsteinfeger, die von der Regierung von Unterfranken (Würzburg) zum 1. April für sieben Jahre bestellt worden sind.

Tobias Hawly, der aus der Gemeinde Gerach stammt, ist der neue bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk sechs. Er tritt die Nachfolge von Karl Ruppert an, der zum 1. April in den Ruhestand geht. Der Kehrbezirk besteht aus dem Markt Maroldsweisach, der Gemeinde Pfarrweisach (jeweils mit allen Orten), der Gemeinde Bundorf mit Neuses, Sulzbach, Schweinshaupten und Walchenfeld sowie aus Ermershausen und Brünn. Zu erreichen ist der Ansprechpartner für Brandschutz, Energieeinsparung, Heizungstechnik sowie Kamin- und Feuerungstechnik unter Telefon 09544/985690, beziehungsweise Handy 0171/4436561 oder per E-Mail an Hawlix@t-online.de.

Im Kehrbezirk Zeil, Krum, Limbach, Neubrunn, Steinbach löst Stephan Heinrich zum 1. April Michael Brand ab. Zu erreichen ist der neue Bezirksschornsteinfeger unter der Rufnummer 09383/9038114, Fax 09383/9039510 oder über Mobilfunk 0152/56165367. red