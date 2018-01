Zwei neue Bürgermedaillen-Träger in der Gemeinde

Die Gemeinde Litzendorf hatte zum Neujahrsempfang in die Grund- und Mittelschule Litzendorf geladen. Rund 300 Gäste aus der Politik und der Gesellschaft, von den Kirchen und aus der Wirtschaft sowie viele Ehrenamtliche aus den Vereinen und Verbänden waren der Einladung gefolgt.

Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) dankte ihnen allen für ihr Engagement und ihren Einsatz im vergangen Jahr. Haben sie doch wesentlich zu dem beigetragen, so Möhrlein "was Litzendorf zu einer lebendigen und lebenswerten Wohngemeinde macht".

Litzendorf verlieh die Bürgermedaille an zwei Persönlichkeiten, die sich schon jahrzehntelang in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus engagierten bzw. immer noch ehrenamtlich aktiv sind. Zweiter Bürgermeister Klemens Wölfel (SPD) würdigte Georg Hess und Günther Barthelmes für ihren Einsatz.

Das ehrenamtliche Engagement von Georg Hess ist eng verbunden mit der CAJ, der christlichen Arbeiterjugend, er war 1955 Gründungsmitglied der CAJ in Litzendorf. Das war auch der Ausgangspunkt für die Gründung der KAB in Litzendorf 1963, deren Zweiter Vorstand Georg Hess bis 1974 war. Hier organisierte er unter anderem sehr viele gesellige Veranstaltungen. Der neue Bürgermedaillen-Träger gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Litzendorfer CSU und war von 1970 bis 2002 Mitglied im Litzendorfer Gemeinderat. Darüber hinaus stellte sich Georg Hess von 1967 bis 1987 als Pfarrgemeinderat und von 1984 bis 1996 als sogenannter Ortswaisenrat zur Verfügung.

Günther Barthelmes ist seit 1982 eng verbunden mit dem ASV Naisa und war dort unter anderem 22 Jahre lang Vorsitzender. Seit 1975 ist er Mitglied in der SPD und stand seiner Partei bis heute in verschiedenen Funktionen mit Rat und Tat zur Seite. Von 1990 bis 2014 gehörte er bis auf eine kurze Unterbrechung dem Litzendorfer Gemeinderat an. Neben seinen vielen öffentlichen Ämtern hat Günther Barthelmes fast 17 Jahre lang zusammen mit seiner Frau Lina Winkler - die älteste Litzendorferin - gepflegt und besucht sie noch heute fast täglich im Altenheim.

Der Bürgermeister ließ die wichtigsten Ereignisse 2017 Revue passieren und gab einen kurzen Überblick über die anstehenden Maßnahmen 2018, die auch beträchtliche Neuinvestitionen mit sich bringen werden.

Landrat Johann Kalb (CSU) lobte die Gemeinde Litzendorf für ihre Anstrengungen zur Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur, aber auch im Bereich der professionellen Weiterentwicklung des Tourismuskonzepts im Rahmen der Fränkischen Toskana. Zum Abschluss gab es von Wolfgang Reichmann kabarettistische Zwischenrufe und den ein oder anderen Seitenhieb auf die aktuelle Politik zu hören. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Ellerntaler Musikverein. asp