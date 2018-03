Zwei Medaillen für Schmitt

Bei der bayerischen Karatemeisterschaften der Jugend und Junioren in Waldkraiburg gewann Viktoria Schmitt für den Verein Shotokan-Karate Strullendorf gleich zwei Medaillen. Die 14-Jährige startete in den Disziplinen Kumite-Einzel (Kampf) in der Gewichtsklasse bis 54 kg und Kumite Mannschaft mit der Kampfgemeinschaft Franken (Forchheim/Bamberg/Strullendorf).

Die Hauptrunde im Einzelwettkampf wurde im Modus "Jeder gegen jeden" durchgeführt. Hier musste sich die Mistendorferin nur der späteren bayerischen Meisterin Miriam Seufert aus Straubing geschlagen geben und wurde Zweite. Mit der Mannschaft belegten die Mädchen mit Viktoria Schmitt hinter den Dojos aus Traunreut Waldkraiburg den guten dritten Platz. red