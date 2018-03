Zwei Mal Stefan als Kommandant

Es ist bereits dunkel und der für diese Jahreszeit doch eher unerwartete Schneefall dämpft die Geräusche in den verschneiten Dorfstraßen. Doch nicht so in der Herrngasse: Aus dem hell erleuchteten Obergeschoss des Feuerwehrhauses dringt munteres Stimmengewirr, das immer lauter wird, je näher man der Tür am obersten Treppenabsatz kommt.

Die Mitglieder der Feuerwehr haben sich hier versammelt, um ihren neuen Kommandanten sowie Stellvertreter und Vorstandschaft zu wählen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Volker Dittrich weist dieser auf ein getrenntes und aufeinanderfolgendes Einwerfen der Stimmzettel hin. "Was jetzt noch fehlt ist eine Urne. Holt da jemand eine? Sonst müss' mer an Karton zamschneidn", endet er schmunzelnd und nachdem dieses Problem beseitigt ist, kann der eigentliche Programmpunkt des Abends beginnen.

Unter den Vorschlägen für das Amt des Feuerwehrkommandanten findet sich nach einigen Nennungen Stefan Eichelsdörfer, der mit einem entschlossenen "Ja, ich stell mich zur Wahl" den Vorschlag annimmt und somit den Startschuss für das Austeilen der Stimmzettel durch die Wahlbeisitzer Georg Rieß, Frank Golisch und Wahlleiter Volker Dittrich gibt. Letzterer bittet nach kurzer Zeit mit: "schnell aufstehen und Zettel einwerfen" die 37 wahlberechtigten, aktiven Feuerwehrmitglieder zur Abgabe. "Des ist ja wie in der Kerng", kommentiert einer aus der sich vor der hölzernen Urnenbox ansammelnden Schlange aus Stimmzettelträgern. Volker Dittrich lehrt mit Schwung die Urnenbox und macht sich mit seinen Helfern daran, die fein säuberlich gefalteten, gelben Papiere auf zwei Stapel - gültig und ungültig - auszuzählen. Nun legt sich doch gespanntes Erwarten über den bis dahin gesprächserfüllten Saal. "Ich darf nun das Ergebnis verkünden", so Volker Dittrich und verrät: "Von den 37 abgegebenen Wahlzetteln sind 29 gültig und acht ungültig. Somit darf ich Stefan Eichelsdörfer als neuen Kommandanten beglückwünschen." Als dessen Mannschaft zu applaudieren beginnt, erhebt der frischgebackene Kommandant die Stimme: "Dieses Amt ist nur mit euch zu bewältigen. Ohne euch schaff ich das nicht. Ich nehme die Wahl an." Nach diesem ersten erfolgreichen Ergebnis geht die Wahl in die zweite Runde: eine ungültige sowie sechs Stimmen, die auf Marco Herold entfallen und 30, die Stefan Schmitts Namen tragen und ihn als neuen stellvertretenden Kommandanten ausweisen. Gemeinsam mit dem anderen Stefan unterschreibt dieser die Erklärung zum Kommandanten.

Volker Dittrich übergibt für die Vorstandschaftswahl das Wort an Frank Golisch, der sogleich auch als Vorstand vorgeschlagen wird: "Ich habe bis vor einer halben Stunde vor der Wahl überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es sehr gerne machen würde." Danach ist die Überraschung nicht groß, dass er mit 25 Stimmen der 43 Wahlberechtigten, nun sowohl der aktiven wie auch der passiven Mitglieder, die Wahl für sich entscheidet. Sein Konkurrent Tom Krappmann gewinnt dafür mit 32 Stimmen die Wahl zum Schriftführer, und David Saridzic erhält mit stolzen 33 Stimmen das Amt des Kassierers.

Alle sollen zueinander halten und das Schiff weiter nach vorne bringen. Das ist es, was sich der neue Vorsitzende Frank Golisch für die Feuerwehr erhofft. "Ich wünsche den beiden Stefans eine gute Hand, damit unsere Gemeinde mit uns zufrieden ist", erklärt er und schließt damit den Wahlabend. fwa