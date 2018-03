Zwei Ladendiebinnen auf einen Streich

In einem Kaufhaus in der Bamberger Straße wurden am Mittwochabend zwei Ladendiebinnen im Alter von 17 und 18 Jahren festgehalten. Die beiden Frauen hatten zuvor in der Umkleidekabine die Sicherungsetiketten von einigen Kleidungsstücken entfernt und wollten damit das Geschäft verlassen. Dies bemerkte eine Mitarbeiterin und bat die beiden ins Büro. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels bei den zwei Diebinnen weitere gestohlene Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Geschäften in Lichtenfels. Insgesamt wird der Wert der gestohlenen Kleidungsstücke auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern noch an.