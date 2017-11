Zwei in Lebensgefahr

Zum schweren Verkehrsunfall bei Weilersbach am Sonntagnachmittag hat die Polizei Ebermannstadt weitere Details bekanntgegeben. Zwei lebensgefährlich und zwei schwer Verletzte sowie Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro sind demnach die Bilanz.

Eine 73-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW Caddy von der Ebermannstadter Straße nach links auf die B 470 in Richtung Ebermannstadt abgebogen. Hierbei übersah sie einen aus Ebermannstadt kommenden 77 Jahre alten Pkw-Fahrer und kollidierte mit dessen Seat. Infolge des Zusammenstoßes wurden die Fahrerin und ihre 87-jährige Beifahrerin schwer sowie eine weitere 75 Jahre alte Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des anderen beteiligten Wagens erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden nach Erstversorgung durch zwei Notärzte und mehrere Rettungssanitäter in Kliniken nach Erlangen und Bamberg gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B 470 für drei Stunden gesperrt. Die eingesetzte Feuerwehr Weilersbach sorgte für die Verkehrsumleitung und für die Absicherung der Unfallstelle. pol