Zwei Hirsche und Fuchs getötet

Am Dienstagabend erfasste eine Opel-Fahrerin auf der Bundesstraße von Weyersfeld kommend in Richtung Obereschenbach mit ihrem Pkw einen Fuchs. Das Tier wurde bei dem Zusammenprall getötet. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es auf der Staatsstraße 2290 zwischen Oberthulba und Hassenbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Hirschen und einem Lkw. Ein Rudel Hirsche wechselte die Fahrbahn, zwei davon wurden von dem Lkw erfasst. Eine Hirschkuh war sofort tot, die andere war so schwer verletzt, dass sie durch einen Schuss von ihren Leiden erlöst werden musste. Am Lkw entstand erheblicher Schaden im Frontbereich in Höhe von circa 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. pol