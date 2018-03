Zwei Erlanger Pfeiler brechen lange weg

Tabellenplatz 13 bringt dem HC Erlangen Unglück. Nach vielen Monaten, in denen der fränkische Handball-Erstligist nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen konnte, schien sich das Lazarett in den vergangenen Wochen fast vollständig zu lichten, ehe es die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson in den letzten 14 Tagen erneut hart traf.

Neben Winterzugang Jan Schäffer, der sich am Donnerstag im Training eine schwere Verletzung der rechten Schulter zuzog und im schlimmsten Fall bis Ende der Saison fehlen wird, traf es beim Punktspiel in Kiel Nikolai Link. Der Nationalspieler war beim Aufwärmen zur Begegnung mit dem THW umgeknickt und zog sich eine komplexe Sprunggelenksverletzung inklusive Außenbandriss im rechten Knöchel zu. Der Vize-Kapitän kann mindestens fünf Wochen nicht eingreifen.

Neben den beiden Langzeitverletzten konnte der isländische Trainer in den Duellen mit Stuttgart und Kiel zudem nicht auf Stammtorhüter Nikolas Katsigiannis (Muskelfaserriss in der rechten Wade) und Linksaußen Christopher Bissel (Muskelverhärtung im rechten Gesäßmuskel) zurückgreifen. "Die Häufigkeit der langwierigen Verletzungen in dieser Saison trifft uns hart. Es sind immer wieder Leistungsträger, die uns wegbrechen und so eine in den letzten Wochen sehr positive Entwicklung der Mannschaft deutlich behindern. Nahezu auf jeder Position haben wir in dieser Spielzeit schon improvisieren müssen und nie unsere stärkste Mannschaft auf die Platte schicken können", sagt HCE-Geschäftsführer René Selke.

Europameister Johannes Sellin unterzog sich bereits zu Beginn der Saison zwei Mal schweren Handoperationen. Nationalspieler Nicolai Theilinger fehlt Erlangen seit Mitte Oktober. Hinzu kamen die wochenlangen Ausfälle von Jonas Thümmler, Uros Bundalo und Martin Stranovsky. "Das Team hat bewiesen, dass es solche Nackenschläge wegsteckt. Wir alle müssen jetzt stärker denn je zusammenrutschen", erklärt Selke. red