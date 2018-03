Zwei Derbys und ein Spitzenspiel

Wann endlich lässt das Wetter einen kompletten Spieltag zu? Auch in Runde 21 der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West konnten nur zwei Partien ausgetragen werden. So hoffen insbesondere die Vereine, die überhaupt noch nicht zum Einsatz kamen, Spielpraxis zu bekommen. Zudem steht mit der Partie des Tabellenführers FC Eintracht Bamberg beim Zweiten FC Coburg ein Spitzenspiel auf dem Programm. Derbys finden in Ebing statt, wo die SpVgg (9.) den FC Oberhaid (8.) erwartet, und beim SV Würgau (16.), der auf den TSV Breitengüßbach (11.) trifft.



FC Coburg -

FC Eintracht Bamberg

Ein Kräftemessen auf Augenhöhe? Dahinter darf diesmal schon ein Fragezeichen gesetzt werden. Bekanntlich befinden sich gleich neun Stammspieler der Gäste noch immer auf Südamerika-Reise. Zu allem Übel gesellten sich auch noch drei Verletzte hinzu. So macht FCE-Trainer Michael Hutzler aus der Not eine Tugend und setzt Junioren ein. Diese haben sich prächtig geschlagen und viel Moral bewiesen beim 5:5 gegen den SV Merkendorf, als die Youngsters gleich zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachen konnten. Doch die Mannschaft von FCC-Coach Matthias Christl ist nun noch eine Nummer größer und muss als Favorit bezeichnet werden. Christl hält den Ball aber flach: "Für uns ist dies natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Einen kleinen Nachteil sehe ich schon darin, dass wir noch kein Pflichtspiel absolvieren konnten. Trotz der derzeit bekannten personellen Probleme ist der Bamberger Kader aber weiter gut aufgestellt. Für uns gilt es deshalb schnell zu unserem Spiel zu finden. Mal sehen, was dann dabei rauskommt." Für die Coburger ist es die große Chance, den Abstand von sieben Zählern durch einen Sieg zu verkürzen. FCE-Trainer Michael Hutzler meint: "Auch wenn mir krankheitsbedingt nochmals drei Jungs nicht zur Verfügung stehen, wir wollen uns stellen, uns reinbeißen. Der verbliebene Kader hat jüngst bewiesen, dass er es kann, so dass wir durchaus mit breiter Brust in dieses Match gehen. Minimalziel ist, den Abstand zu halten." (Hinspiel 1:3)



SpVgg Ebing - FC Oberhaid

Derbyzeit in Ebing! Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn, doch der Vorteil liegt beim FC Oberhaid, der schon drei Punkte mehr auf seinem Konto hat. Mit 24 bzw. 27 Zählern beginnen die Kontrahenten die restlichen Spiele aus einer Mittelfeldplatzierung heraus. Für die Schützlinge des Ebinger Trainers Heiner Dumpert aber ist dieses Match schon richtungweisend, da der Abstand nach hinten nicht so groß ist. Punkte zum baldigen Klassenerhalt will das Team von FCO-Coach Alex Stretz sammeln. Ambitionen nach oben hat realistisch gesehen keiner der beiden Vereine mehr. Beide Mannschaften durften heuer noch kein Pflichtspiel bestreiten. So stellt sich die Frage, wer besser aus den Startlöchern kommt. Die SpVgg Ebing will natürlich ihren Heimvorteil nutzen und Revanche für die knappe 1:2-Hinspielniederlage nehmen.



SV Würgau -

TSV Breitengüßbach

Wenn bislang etwas für den Aufsteiger SV Würgau ging, dann zu Hause. Die Sperber-Schützlinge holten elf ihrer 13 Zähler auf eigenem Platz, dies durch sehr engagierte und kampfstarke Vorstellungen. Voraussetzung vielleicht, doch noch den Abstieg verhindern zu können, ist deshalb eine Fortsetzung dieser "Serie". Doch Derby-Gegner TSV Breitengüßbach kann "auswärts". Die Jungs von TSV-Trainer Roman Herl holten sich in der Fremde drei Siege und drei Unentschieden. Zudem haben sie eine topgefährlich Offensive, so dass die Hausherren keineswegs bedingungslos nach vorn arbeiten können. Auch wenn die Gäste zehn Punkte mehr als der SVW aufweisen, im ersten Spiel nach langer Pause gibt es keinen Favoriten (Hinspiel: 0:6).



TSV Schammelsdorf -

FC Mitwitz

Auf Revanche sinnen die Schammelsdorfer im Spiel gegen den FC Mitwitz, verlor der TSV doch das Hinspiel glatt mit 1:4. Doch dies wird für die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Kauder alles andere als leicht werden. Auch deshalb, weil die Gäste schon ein Spiel absolvieren konnten und dies durch eine sehr effektive Nutzung der Torchancen mit 4:0 beim TSV Ebensfeld gewannen. Der TSV hingegen geht in das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, dies kann durchaus ein Nachteil sein. So hofft der heimische Coach, dass die Mannschaft wieder an die Leistungen der starken ersten 20 Partien anknüpfen kann und schnell wieder ihren Rhythmus findet.



SV Dörfleins -

TSV Mönchröden

Realistisches Saisonziel des Neulings SV Dörfleins ist das Erreichen der Relegationsplätze, was für den Kader von Spielertrainer Mario Herrmannsdörfer schon schwer genug wird. Auf einem dieser drei Plätze stehen die Dörfleinser derzeit, aber schon mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf den "besten" Relegationsrang. In den noch ausstehenden elf Spielen gilt es, so viele Punkte einzusammeln, dass es zu der Nachsitz-Runde reicht. Hierbei ist es wichtig, die Heimvorteile zu nutzen - am besten gleich gegen die Gäste aus Mönchröden. Diese aber befinden sich schon im Wettkampfmodus, gewannen ihre erste Begegnung gegen Lettenreuth gleich mit 3:1 und kommen somit selbstbewusst nach Dörfleins (Hinspiel: 1:4).

TSV Ebensfeld -

Bosporus Coburg

Nach dem 0:4-Debakel vor zwei Wochen zu Hause gegen den FC Mitwitz steht dem TSV Ebensfeld das wohl wichtigste Spiel der Restrückrunde bevor. Denn es geht in diesem Kellerderby gegen den Tabellenvorletzten aus Coburg. Gewinnen die Gunreben-Schützlinge dieses Match sind sie fünf Zähler weg vom Konkurrenten und hätten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verkürzt. Bei den Gästen haben sich in der Winterpause vier Akteure verabschiedet, darunter Ertan Sener (FC Coburg), zwei türkische Fußballer kamen hinzu. Am Donnerstag warf Trainer Norbert Rebhan das Handtuch. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Es wird wohl ein Match, das hauptsächlich über Einsatz und Kampf zu gewinnen sein wird. Ein Handicap für die Hausherren ist der Ausfall des länger verletzten Kevin Popp (Hinspiel: 2:2).



SpVgg Lettenreuth -

SV Merkendorf

Hier treffen die beiden einzigen Mannschaften der Liga aufeinander, die schon zwei Begegnungen nach der Winterpause absolvieren konnten. Die SpVgg gewann gegen die DJK Bamberg II, verlor aber zuletzt mit 1:3 in Mönchröden. Erfolgreicher waren die Gäste aus Merkendorf. Nach dem 1:0-Erfolg bei der DJK Bamberg II trotzte der SV beim 5:5 dem FCE Bamberg einen Punkt ab. verspielte dabei aber gleich zweimal eine Zwei-Tore-Führung. Anders als noch zu Beging der Saison wird diese Partie auf Augenhöhe ausgetragen, denn die Hausherren haben sich seitdem gewaltig gesteigert. Die Gäste werden versuchen, ihre größere Liga-Erfahrung erfolgreich in dieses Match mit einzubringen, um ihren Hinspielerfolg (2:1) wiederholen zu können.



TSV Meeder -

DJK Don Bosco Bamberg II

Beim Aufsteiger TSV Meeder will die DJK-"Zweite" nach dem verpatzten Start (0:1 gegen Merkendorf) in die Erfolgsspur. Dies gegen einen Gegner, der sich vehement gegen den Abstieg wehrt. Von der spielerischen Qualität her sind die Gäste im Vorteil, werden wohl auch die kämpferischen Elemente einbringen. Doch die Nagel-Jungs spielen gegen eine Mannschaft, die stark nach vorn ausgerichtet ist und mit Tom Thiel (elf Treffer) und Tim Knoch (9) zwei torgefährliche Leute in ihren Reihen haben. Kontrollierte Offensive wird der Matchplan für die Bamberger sein, um den Hinspielsieg (3:2) wiederholen zu können.