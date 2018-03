Zwei Autos in Forchheim beschädigt

In der Maria-Theresien-Straße in Forchheim ist in der Zeit von Dienstagmittag, 12 Uhr, bis Mittwochmittag, 11 Uhr, ein schwarzer Alfa Romeo beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde mit einem bislang unbekannten Gegenstand verkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Auch ein schwarzer Renault Megane ist von einem unbekannten Täter angegangen worden. Das Auto war am Mittwoch am Pendlerparkplatz in der Haidfeldstraße abgestellt. In der Zeit von 8 bis 13 Uhr wurde auch dieser nicht unerheblich verkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt hier circa 3500 Euro.

Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol