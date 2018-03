Zwei Autos demoliert

Die Haßfurter Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Eltmann. Zwei Autofahrer hatten ihre Pkw in Eltmann in der Straße "In den Weingärten" geparkt. Als einer der Besitzer am Sonntag gegen 12 Uhr wegfahren wollte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel, wie die Polizei mitteilte. Auch der zweite Wagen war an der linken Seite demoliert. Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, war, wie ermittelt wurde, ein unbekanntes Fahrzeug gegen die linken Seiten der geparkten Autos geprallt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Der Unfallsachbearbeiter der Polizei in Haßfurt kann anhand von Spuren ein vermutliches Verursacher-Auto beschreiben: Gesucht wird ein VW Passat, Baujahr 2007 bis 2010, mit beschädigtem rechten Außenspiegel. Hinweise erbittet die Haßfurter Polizei unter der Telefonnummer 09521/9270. red