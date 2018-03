Zwei Autofahrer zu weit in der Fahrbahnmitte

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr am Weingarthsgraben ereignete. Zwei Autofahrer waren dort, offenbar aufgrund von Schneehaufen am Fahrbahnrand, im Begegnungsverkehr zu weit links in der Fahrbahnmitte gefahren. In der Kurve kam es dann zum Zusammenstoß der beiden, wobei einer der Fahrer, ein 18-Jähriger, durch eine Schulterprellung leicht verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Höchstadt gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.