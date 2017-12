Zwei Absteiger, drei Aufsteiger und ein Umzügler geben der Liga ein neues Gesicht

Die Fußball-Landesliga Nordost ist mit dem Derby des SC 04 Schwabach gegen den Bayernliga-Absteiger SC Feucht in die sechste Saison seit Einführung dieser Spielklasse im Jahr 2012 gestartet. Diese Gruppe umfasst 18 Vereine. Der Meister steigt direkt in die Bayernliga auf, der Zweitplatzierte darf an der Relegation zur Bayernliga teilnehmen. Die beiden letzten Teams steigen in die Bezirksliga ab. Die Klubs auf den Plätzen 15 und 16 gehen in die Abstiegs-Relegation. Das kann auch den Tabellen-14. treffen, wenn er einer von drei 14. im Vergleich mit den vier anderen Landesligen ist, der zu wenig Punkte gesammelt hat.

Die Landesliga Nordost hat ihr Gesicht geändert, denn mit den Bayernliga-Absteigern SC Feucht und VfL Frohnlach kommen zwei Teams von oben, und mit den Aufsteigern SV Friesen, SpVgg Erlangen und TSV Sonnefeld drei Mannschaften aus den Bezirksligen dazu. Neu ist der SV Memmelsdorf, der bislang in der Landesliga Nordwest beheimatet war.

Bei nur drei Klubs wurde ein neuer Übungsleiter installiert. Der SC Feucht holte Ex-Profi Rainer Zietsch für Klaus Mösle. Beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf hat Michael Green (SpVgg Heßdorf) übernommen, Uwe Neunsinger ist zum TSV Burgfarrnbach gewechselt. Einen Trainerwechsel gab es auch beim Aufsteiger SV Friesen, wo jetzt der ehemalige HSV-Profi Armin Eck (ATSV Kulmbach) das Sagen hat. Er hat Peter Reichel abgelöst. Alle anderen 15 Vereine haben an ihren Übungsleitern festgehalten.



FC LICHTENFELS: Trainer: Alexander Grau und Christian Goller (wie bisher). - Zugänge: Maximilian Pfadenhauer (VfL Frohnlach), Adrian Kremer (TSV Marktzeuln), René Schulz (TSV Mönchröden). - Abgänge: Florian Rossbach (SV Heilgersdorf), Felix Rauchhaus (FSV Unterleiterbach), Matthias Berg (Lichtenauer FV), Ronni Freitag (SpVgg Jahn Forchheim)



SC FEUCHT: Trainer: Rainer Zietsch (zuletzt vereinslos) für Klaus Mösle (pausiert). - Zugänge: Christopher Uwadia (SC Eltersdorf), Yasar Kaya, Marco Christ (beide SV Seligenporten), Jannik Schneider, Manuel Langhans, Aydin Orkan, Antonio La Macchia, Anthony Janin, Korbinian Zylka (alle eigene U19), Athanasios Gkenios (Türkspor Nürnberg), Marco Wittmann (SV Seligenporten II), Philipp Mandelkow (reaktiviert), Kai Dillinger (SC Eckenhaid). - Abgänge: Sven Gordzielik (TSV Nürnberg-Buch), Johannes Pex (1. FC Nürnberg II), Maximilian Kunz (SC Großschwarzenlohe), Michael Brandl (TSV Meckenhausen), Stephane Sauvaget (pausiert ), Dominik Ammon, Maximilian Hirschmann (beide ASV Neumarkt), Maximilian Kunz (SC Großschwarzenlohe II), Stefan Schorr, Denis Karakas, Matthias Heckenberger, Frank Lincke, Oscar Ortiz, Dmytro Zaika, Brice Koumtchoudzy Nyamsi, Genc Bajrami, Mambé Yaffa (alle Ziel unbekannt)

ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF: Trainer: Michael Green (zuletzt SpVgg Heßdorf) für Uwe Neunsinger (TSV Burgfarrnbach). - Zugänge: Maximilian Muck, Stefan Sieder, Patrick Becher, Erwin Zeisler, Samuel Seidel, Peter Schilmeier, Florian Frank (alle eigene U19), Dimitrios Fotiadis (SV Hagenbüchach). - Abgänge: Oliver König (pausiert), Lucien Kessler (zurück nach Kanada)



ATSV ERLANGEN: Trainer: Shqipran Skeraj (wie bisher). - Zugänge: Labeat Ferizi, Tobias Kauf (beide TV 1848 Erlangen), Michael Krämer, Sebastian Glasner (beide SpVgg Bayreuth), Kevin Guerra (SpVgg Greuther Fürth II), Dominik Ort, Hairiz Ibrahimovic (beide SG Quelle Fürth), Rene Vargas (eigene U19). - Abgänge: Nico Haas (ASV Vach), Niko Schröttle (TSV Rain/Lech II)



BAIERSDORFER SV: Trainer: Thomas Luckner (wie bisher). - Zugänge: Tim Zessinger (SC Eltersdorf), Joshua Fees (SV Langensendelbach), Dominik Schütz (DJK Don Bosco Bamberg), Jonas Pittel (DJK FC Schlaifhausen), Maximilian Kundt (TV 1848 Erlangen). - Abgänge: Adrian Bayerlein (FC Kalchreuth), Artan Selmani, Jens Wartenfelser, Tino Stahl (alle SpVgg Jahn Forchheim), Zawadi Mograbi (Auslandsaufenthalt), Andreas Martin (DJK-SC Oesdorf), Miguel Gonzales, Enes Brnicanin (beide Ziel unbekannt)



FSV BAYREUTH: Trainer: Jörg Pötzinger (wie bisher). - Zugänge: Adrian Graf (ASV Pegnitz). - Abgänge: Patrick Sachs (SV Neusorg), Alexander Bauer (pausiert)



SC 04 SCHWABACH: Trainer: Alexander Maul (wie bisher). - Zugänge: Florian Danner (DJK Ammerthal), Martin Kirbach (ASV Neumarkt), Timm Raumer (FSV Erlangen-Bruck), Fabian Böckl (TSV Windsbach II), Yasin Özuzun (SG Nürnberg-Fürth U19), Martin Bachner (TSG 08 Roth), Markus Stahl, Josip Kljaic, Alexander Krause (alle eigene U19), Chalil Impram (FC Heilsbronn). - Abgänge: Adrian Henninger (TSV Flachslanden), Junior Betsi Mbetssi (TSV Kornburg), Christian Schleupner (ASV Zirndorf), Noah Yang (Ziel unbekannt), Mathias Jauch (pausiert), Philipp Barth (ASV Fürth)



SG QUELLE FÜRTH: Trainer: Patrick Frühwald (wie bisher). - Zugänge: Fabio Garcia, Richard Vidal-Camejo (beide ASV Vach), Baran Birsen (SG Quelle Fürth), Tobias Streller (SG Quelle Fürth), Fabian Meinberger (TSV Jetzendorf). - Abgänge: Robert Brenner (TSV Abtswind II), Dominik Ort (ATSV Erlangen), Sebastian Dörrich (FC Herzogenaurach), Valmir Mjestri (TSV Burgfarrnbach), Florian Gleißner (pausiert)



SPVGG BAYREUTH II: Trainer: Michael Regn (wie bisher). - Zugänge: Kevin Eckert (ASV Pegnitz), Nino Müller, Oliver Danzer, Patrick Riess, Fabio Kormann, Noah Ismail, David Langlois (alle eigene U19), Yannick Fuhrmann (ASV Oberpreuschwitz), Yannik Krebs (FC Coburg), Hannes Sommerer (BSC Saas Bayreuth), Kevin Bäßler (TSV Neudrossenfeld II), Mehmet Menekse (Türkspor Nürnberg), Andre Merrick (FSV Stadeln), Benjamin Stückrad (SG USC/Post-SV Bayreuth), Christoph Seeger (TSV Karlburg), Michael Lang (SV Münsing-Ammerland). - Abgänge: Kaan Gezer, Nico Schmidt (beide SpVgg Selbitz), Jacob Behem (Hamburg), Felix Popp (FC Eintracht Bamberg 2010), Ertac Tonka, Manuel Schatz, Nikolai Bär (alle ATS Kulmbach)



SPVGG ERLANGEN: Trainer: Stefan Steiner (wie bisher). - Zugänge: Lukas Mehlig (TV 1848 Erlangen), Adham Abu-Zalam (ATSV Erlangen II), David Hinrichs (SV Tennenlohe), Tomica Dimitrov (FC Serbia Nürnberg), Marcel Müller (SV Oberelbert), Felix Lobenwein, Paul Lehmann (beide eigene U19), Patrick Walter, Ali Sapmaz (beide SC Eltersdorf II) . - Abgänge: Marcel Braun (DJK Erlangen), Viktor Brenner, Nicolai Riedl, Phillip Smit Wiesner (alle SV Tennenlohe), Kemal Gogic, Tobias Wittmann, Moritz Grundmann (alle Ziel unbekannt), Andreas Sichert (Karriereende)



SPVGG SELBITZ: Trainer: Henrik Schödel (wie bisher). - Zugänge: Kaan Gezer, Nico Schmidt (beide SpVgg Bayreuth II), Christian Horn (FC Wüstenselbitz), David Wich (eigene U19), Marcin Czaban (SpVgg Bayern Hof), George Patriche (zuletzt vereinslos), Albert Pohl (FSV Schleiz). - Abgänge: Modou Saine (SpVgg Selbitz II), Ahmet Gezer (Ziel unbekannt)



SV FRIESEN: Trainer: Armin Eck (zuletzt ATS Kulmbach) für Peter Reichel (pausiert). - Zugänge: Philipp Schubert (VfL Frohnlach), Daniel Schütz (ATS Kulmbach), Manuel Rödel (TuS Schauenstein), Marcel Lindner (Osnabrück), Marco Haaf, Tim Lindner (beide SpVgg Bayern Hof U19), Patrick Klier (SG Oberland), Jonathan Fischer, Nico Münch, Tim Schumann, David Fischer, Jan Ludwig, Lukas Raupach. Jannis Bachinger (alle eigene U19), Jan Welscher (FC Coburg). - Abgänge: Dominik Woitschitzke (DJK Franken Lichtenfels), Dominic Schuberth (ATS Kulmbach), Dominik Zwosta (SC Steinbach am Wald), Maximilian Hartfil (SC Weismain)



SV MEMMELSDORF: Trainer: Rolf Vitzthum (wie bisher). - Zugänge: Tobias Weber (SV Merkendorf), Daniel Horcher (DJK Don Bosco Bamberg), Deniz Yilmaz, Toyin Ogunjimi (beide FC Eintracht Bamberg 2010). - Abgänge: keine



SV MITTERTEICH: Trainer: Andreas Lang (wie bisher). - Zugänge: André Keilwerth (FC Eintracht Münchberg), David Dobras (SpVgg SV Weiden), Tobias Müller (FC Rehau), Nick Watzlawik (SpVgg Bayern Hof), Michael Schultes (SG Fuchsmühl), Matthias Voith (SV Griesbach). - Abgänge: Martin Bächer (SpVgg SV Weiden), Christian Zettl (SpVgg Wiesau), Jakub Ryba (SF Kondrau), Tobias Eckert (pausiert), Johannes Heidel (SG Marktredwitz), Christoph Pirner (TSV Konnersreuth), Stefan Meisel (SpVgg Kaufbeuren), Andreas Ott (SF Kondrau)

TSV NEUDROSSENFELD: Trainer: Werner Thomas (wie bisher). - Zugänge: Alexander Günther, Levin Pauli, Dorian Carl (alle ATS Kulmbach), Andre Haack, Michael Hamacher (beide TSV Stadtsteinach), Fabian Möckel (SpVgg Bayreuth), Carsten Hahn (FC Coburg), Hannes Greef (BSC Saas Bayreuth). - Abgänge: Florian Ascherl (ATS Kulmbach), Mathias Daschner, Philipp Lämmert (beide pausieren), Kevin Diwersi, Jan Kapitz (beide Ziel unbekannt), Lorenz Hofmann (SpVgg Goldkronach), Frank Zapf (Karriereende)



TSV NÜRNBERG-BUCH: Trainer: Thomas Adler (wie bisher). - Zugänge: Sven Gordzielik (SC Feucht), Tobias Beß (SV Ornbau), Oguzhan Yilmaz (SK Lauf), Christoph Ell, Marco Müller, Niko Müller, Maximilian Pfann, Axel Ottmann (alle eigene U19), Felix Lang (SpVgg Nürnberg). - Abgänge: Lars Wester (SV Hagenbüchach), Christian Örtel, Lukas Wörlein (beide Karriereende), Manuel Döllfelder (SV Schwaig)



TSV SONNEFELD: Trainer: Bastian Renk (wie bisher). - Zugänge: Tayfun Özdemir (SpVgg Bayreuth), Maximilian Leffer (TSV Marktzeuln), Bastian Steinert (SVM Untermerzbach), Emre Özdemir (SV Bosporus Coburg), Matthias Beland (SpVg Ahorn), Manuel Friedlein (TSF Theisenort). - Abgänge: Tayfun Peker (SC Sylvia Ebersdorf), Tim Moser (TSV Gestungshausen), Maximilian Füssel, Sahin Yesilyurt (beide Karriereende)



VFL FROHNLACH: Trainer: Oliver Müller (wie bisher). - Zugänge: Marc Schramm, Amadeus Schramm (beide TSG Niederfüllbach), Sayko Trawally (TSV Weißenbrunn), Alparlan Aydin (TSSV Fürth am Berg). - Abgänge: Maximilian Pfadenhauer (FC Lichtenfels), Philipp Schubert (SV Friesen), Daniel Alles, Lukas Schuster, Jannik Schmidt (alle FC Coburg), Lukas Scheler, Fabian Fischer (beide TSV Heldritt), Joel Werner (SV Großgarnstadt), Tobias Holley, Michael Krug (beide Ziel unbekannt)