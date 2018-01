Zuwachs im Gewerbegebiet Seewiese

Das Gewebegebiet "Seewiese" erhält Zuwachs, am heutigen Donnerstag, 25. Januar, eröffnen Woolworth und Takko ihre neuen Filialen in dieser zentralen Lage von Burgkunstadt, gleich neben der Bundesstraße. Die Erweiterung des Gewerbegebiets sorgte lange Zeit auch für Diskussionen in den kommunalpolitischen Gremien von Burgkunstadt und Altenkunstadt.

"Seewiese", diese Bezeichnung kommt allerdings nicht von ungefähr, denn tatsächlich waren früher diese Wiesen vom Mainwasser überschwemmt. Dieses Gebiet im Umfeld der Bahnhofstraße und Bundesstraße hatte für die wirtschaftliche Entwicklung der Schuhstadt immer einen ganz besonderen Stellenwert.

Waren es zuerst Handwerks- und Produktionsbetriebe sowie Autohäuser, die sich im Gewerbegebiet Seewiese anzusiedeln begannen, so folgte bald der Handel, wie durch den Edeka-Markt Werner und Aldi. Natürlich bot dieses Umfeld, insbesondere die angrenzende frühere Obermain-Schuhfabrik, eine gute Gelegenheit für weitere Fachgeschäfte. Beispielsweise "Takko", schon seit dem Jahre 2004 in Burgkunstadt ansässig, entschied sich ebenfalls, vom bisherigen Standort "In der Au" in das neue Gewerbegebiet umzuziehen. Neuland betritt hingegen "Woolworth", ein Vollsortiment-Kaufhaus, das in der Schuhstadt auf rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche zehn neue Arbeitsplätze geschaffen hat.

Beide Fachgeschäfte öffnen am heutigen Donnerstag, pünktlich um 9 Uhr ihre Pforten. Übrigens, noch ist "das Ende der Fahnenstange" in dieser Hinsicht nicht erreicht, denn ein großes Transparent lässt es bereits erwarten, dass sich auch "dm" demnächst in dieses Umfeld begeben wird.