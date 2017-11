Zuverlässigkeit im Feuerwehrdienst verdient Respekt

Sieben Feuerwehrmänner ist bei einem Ehrungsabend im Gerätehaus das staatliche Feuerwehrehrenzeichen durch Kreisbrandrat Manfred Lorenz verliehen worden.

Für 40 Jahre aktiven Dienst bekamen Uwe Hörnlein, Günther Scheler und Benno Schreiber (alle Feuerwehr Rödental-Zentrum), für 25 Jahre René Freund, Dirk Schubert (beide Werksfeuerwehr St. Gobain), Arnold Kroll (Rödental) und Holger Taubmann (Froschgrund) neben dem Ehrenzeichen die vom Staatsminister Joachim Hermann (CSU) unterzeichnete Ehrenurkunde.

Als oberster Dienstherr der Rödentaler Feuerwehren bezeichnete Bürgermeister Marco Steiner (FW) 2017 als "ein Jahr der besonderen Leistungen": Jetzt seien die intensiven Übungen auf der ICE-Strecke und vor allem in deren Tunneln vorbei. Zudem habe es relativ viele Einsätze gegeben, wobei Steiner auf das großen Feuer im Wertstoffhof Blumenrod verwies, bei dem alles gut organisiert gewesen und die logistische Herausforderung gelungen. Erfreulich sei der Zuspruch zu den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Resümee des Bürgermeisters: "Die Jubilare verdienen höchsten Respekt."

Manfred Lorenz meinte, dass kaum ein Tag vergangen sei, an dem nicht in den Medien über die Feuerwehr berichtet wurde. "Wir wollen gute Arbeit machen, immer präsent sein und auch darüber berichtet wissen", so Lorenz, der dazu aufrief, für die Feuerwehr zu werben und auch Frauen an die Feuerwehr heranzuführen. Doris Weidner