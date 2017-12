Zuschuss kommt gut an

Für das Ferienprogramm der Gemeinde Untermerzbach war am Montag der Startschuss. Schon am Dienstag gab es eine Überraschung. Am zentralen Ort der meisten Ferienaktivitäten, auf der Wiese beim Jugendhaus am Sportplatz des VfL Untermerzbach, erschien Stephan Rösler, Firmenchef des Gleitschlifftechnik-Unternehmens im Gemeindeteil Memmelsdorf, und übergab eine Spende von 1000 Euro.

Darüber freuten sich vor allem der Organisator des Ferienprogramms, Gemeinderat Martin Mölter, aber auch Bürgermeister Helmut Dietz (SPD), welche die Spende gerne entgegennahmen. Das Geld soll dem Vernehmen nach zielgerichtet für das Ferienprogramm der Gemeinde Verwendung finden.

Rösler beweis auch Sportsgeist: Als ein Junge dem Memmelsdorfer Unternehmer einen Ball zuspielte, nahm er diesen gekonnt an und gab ihn mit einem Fußkick zurück. hw