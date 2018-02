Zuschüsse für Vereine

Der Vereinsring Kleinwenkheim wird einen Zuschuss in Höhe von 1700 Euro für die Sanierung des Vereinsheims erhalten. So lautet der einstimmige Beschluss des Stadtrats. 17 000 Euro kosten die von den Vereinen getragenen Arbeiten an dem städtischen Gebäude. Der Zusammenhalt und das Vereinsleben funktionieren gut in Kleinwenkheim, hob Ortsreferent Ralf Verholen (Freie Wähler) hervor, der um die Unterstützung bat. Die gab es ebenso, wie die Verlängerung des Pachtvertrages um weitere 30 Jahre. Der alte Pachtvertrag lief nur noch bis 2021.

Ebenso keine Probleme sahen die Kommunalpolitiker beim Zuschussantrag des FC Reichenbach. Der hatte sich einen gebrauchten Spindelrasenmäher für 12 000 Euro angeschafft, ein neuer hätte 35 000 Euro gekostet. Auch in diesem Fall übernimmt die Stadt die üblichen zehn Prozent. Einen Höchstbetrag wollte der Stadtrat nicht festlegen. Bürgermeister Helmut Blank (CSU) befürchtet, dass dieser Betrag dann auch ausgereizt wird. Man könne den Vereinen vertrauen, sagte er. Gut kam im Gremium an, dass sich die Sportler für einen gebrauchten entschieden hatten. tm