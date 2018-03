Zusatztermin für Filzworkshop

Das Pfalzmuseum Forchheim bietet für den kreativen Workshop für Kinder "Bunter frecher Vogel - gefilzt" einen weiteren Termin am Mittwoch, 4. April, von 13 bis 15 Uhr an. Anmeldung unter Tel. 09191/714-327 oder an der Museumskasse. Die Kinder können ihre farbenfrohen Werke aus dem Workshop mit der zertifizierten Filzgestalterin Barbara Eichhorn mit nach Hause nehmen . Frech und kunterbunt dürfen diese Vögel aus Schafwolle auf dem Gartenzaun sitzen. Der Workshop findet im Gewölbekeller statt. red