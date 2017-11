Zusammenstoß mit Wildschwein

Auf der Fahrt von Windheim zur Ortsverbindungsstraße Reichenbach/Roth erfasste am Donnerstag, gegen 7.10 Uhr, eine 47-jährige BMW-Fahrerin ein Wildschwein.Der Schwarzkittel lief mit einer Rotte über die Straße. Nach dem Zusammenstoß rannte das Wildschwein davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pol