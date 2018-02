Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Eine 47-Jährige geriet am Montagvormittag mit ihrem Mercedes im Reckendorfer Weg nach links und stieß mit einer entgegenkommenden 61-jährigen VW-Fahrerin zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.