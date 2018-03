Zusammenstoß mit einem Dachs

Die Begegnung mit einem Pkw wurde einem Dachs am Montagmorgen auf der B 287 bei Fuchsstadt zum Verhängnis. Die 31-jährige Fahrerin eines Skoda konnte dem Tier nicht mehr ausweichen. Der Dachs wurde frontal vom Fahrzeug erfasst und war sofort tot. Am Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. pol