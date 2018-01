Zusammenstoß im Kreisverkehr

In den Kreisverkehr am Industriegebiet in Knetzgau fuhr am späten Samstagvormittag eine 27-jährige Autofahrerin ein und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Die Frau war von der Knetzgauer Hauptstraße kommend in Richtung Sand unterwegs, als sie die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs, das sich bereits im Kreisel befand, missachtete. Bei dem Zusammenstoß wurde zwar niemand verletzt, allerdings entstand Sachschaden; die Polizei schätzt ihn auf rund 1900 Euro.