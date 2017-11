Zusammenstoß im Kreisel

Zur selben Zeit an der selben Stelle - das war fatal: Am späten Mittwochnachmittag fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Citroen von der Ketschenbacher Straße kommend in den Moos-Kreisel ein. Dabei übersah sie den VW Golf eines 70-jährigen Mannes, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. pol