Zusammenstoß bei Fahrspurwechsel

Beim Fahrspurwechsel auf der Kissinger Straße blieb ein 23-jähriger Sprinter-Fahrer am Donnerstagabend am Fahrzeug eines 37-Jährigen hängen. Beim Zusammenstoß wurde am Sprinter die rechte, am VW die linke Fahrzeugseite beschädigt, Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. pol