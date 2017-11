Zusammenstoß bei der Anschlussstelle

Auf der Staatsstraße 2262 zwischen Viereth und Unterhaid ereignete sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine Audi-Fahrerin wollte, aus Richtung Viereth kommend, an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt auf die A70 in Richtung Bamberg auffahren. Dabei übersah sie vermutlich einen aus Richtung Unterhaid kommenden BMW. Die Autos stießen zusammen.

Bedingt durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf ein weiteres Auto geschleudert, das an der Ausfahrt wartete, um die Autobahn zu verlassen. Bei der Kollision wurde die Fahrerin des Audi verletzt und vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Person, die sich in dem wartenden Fahrzeug befand, trug durch den Aufprall leichte Verletzungen davon.

Die Staatsstraße war auf Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden. red